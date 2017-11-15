Единое окно госуслуг откроется в декабре в Страшенском районе

Первое единое окно госуслуг откроется в начале декабря в Страшенском районе. Там уже заканчиваются подготовительные работы.



Работать в страшенском Агентстве публичных услуг будут более 20 сотрудников.



"Установят электронный аппарат, клиент выберет услугу и он направит его к нужному оператору", - сказал глава департамента менеджмента Агентства Павел Шинкарюк.



Будет сокращена процедура подготовки документов.



"Для получения удостоверений личности гражданам не нужно будет представлять акты гражданского состояния, все эти данные есть в государственном регистре населения. При регистрации граждан по месту жительства и в случае получения прописки не нужны будут документы о праве собственности, эти данные содержатся в регистре недвижимости", - отметил замдиректора Агентства публичных услуг Виталий Чолак.



Следующее единое окно госуслуг откроют в Чадыр-Лунге. Позже они появятся во всех районах.



