Фармацевты продолжают продавать антибиотики без рецепта: нарушители оштрафованы более чем на сто тысяч леев

Студенты медицинского колледжа организовали флэшмоб, чтобы привлечь внимание общества к проблеме чрезмерного употребления антибиотиков.

Полгода назад в силу вступили новые правила назначения и продажи некоторых медикаментов, однако аптекари по-прежнему продолжают отпускать антибиотики без рецепта. Нарушителей уже оштрафовали более чем на сто тысяч леев.



"С тех пор как вступили в силу новые правила, 3-4 человека из десяти ещё просят продать без рецепта, остальные знают, что он необходим. А раньше практически все приходили без рецепта. И независимо от заболевания все просили антибиотики", - сказала фармацевт Валентина Крушкова.



Граждане говорят, что прибегают к антибиотикам только в случае необходимости.



"Я никогда не беру антибиотики просто так, только по рекомендации врача."



Специалисты утверждают, что из-за чрезмерного употребления антибиотиков бактерии становятся устойчивыми к лекарствам.



"В результате у пациентов возникают осложнения, на лечение уходит больше времени. Тем самым увеличиваются расходы в системе здравоохранения. Но хуже всего, увеличивается число случаев летальных исходов", - сказала министр здравоохранения Стелла Григораш.



По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотики составляют 10% продаваемых в Молдове лекарств. А норма - 6%.





