Три нарушения в минуту: на одном из перекрестков на Ботанике водители постоянно нарушают ПДД

56 нарушений за 20 минут. Или по одному каждые 20 секунд. Так проезжают водители перекрёсток столичных улиц Индепенденцей, Христо Ботева и Тудора Стришки. Эксперимент наша съемочная группа поставила в утренний час пик.

Правила проезда перекрестка изменили в конце октября, когда поставили столбики для разделения полос. С улицы Тудора Стришки теперь нельзя сворачивать налево. Можно только прямо, по Индепенденцей. Но водители никак не привыкнут.



Многие водители не стесняются выезжать на встречную полосу.



В полиции признают - перекресток проблемный. Но объясняют - изменение правил было необходимостью.

"Поворот налево запретили, чтобы избежать пробок. Только так можно избавится от заторов на улице Христо Ботева".



Наказание за нарушения в подобной ситуации - штраф в 750 леев и три штрафных пункта.