У 10-летнего ребенка украли телефон на Буюканах

Родители 10-летнего мальчика обратились в полицию, после того как их ребенок стал жертвой двух воров-карманников. Инцидент произошел на Буюканах.

По словам полиции, преступники украли мобильный телефон из кармана во время разговора с мальчиком, после чего скрылись в неизвестном направлении. Стоимость ущерба составляет 4000 леев.



Подозреваемые были задержаны и доставлены в Инспекторат полиции для дачи показаний, где признали свою вину. По их словам, мобильный телефон они сдали в ломбард, оттуда его изъяла полиция и вернула потерпевшему.



Подозреваемыми оказались 19-летний парень и 37-летний мужчина из Единец, им грозит до 4 лет лишения свободы.





