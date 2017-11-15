Эксперт: перед Молдовой открылось «окно возможностей». Только от власти зависит какой сценарий развития будет выбран

Создание сплоченной команды управленцев во властных структурах позволило Молдове обеспечить внутриполитическую стабильность и заложить основы для фундаментальных реформ на основе евроинтеграционных устремлений. Об этом в своей программной статье написал директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. Политолог констатирует, что в данный момент перед Молдовой открылось уникальное «окно возможностей» и только от власти зависит какой сценарий развития будет выбран. - «Инерционный», который на практике это означает продолжение нынешней политики. «Мобилизационный», или выражаясь по-простому - «закручивание гаек». Это явно тупиковый, бесперспективный сценарий. Третий сценарий. «Решительный рывок», в рамках которого можно говорить о прорывных информационных технологиях, о внедрении инновационных разработок, о превращении 5-7 городов Молдовы в локомотивы развития регионов, - отмечает В. Андриевский. Однако, по его мнению, наиболее перспективным является четвертый- под условным названием «Демократическое развитие». - «Звучит на первый взгляд скучновато. Да и само слово «демократия» для части нашего общества стало чуть ли не ругательным. Но на самом деле – это самый оптимальный сценарий. По моему мнению, хорошо было бы объединить его с третьим, который предполагает «Решительный рывок». Без демократии невозможно эффективное развитие экономики, невозможно победить коррупцию, невозможно добиться значительных результатов в развитии образования и здравоохранения. Но при этом нужно понимать, что демократия не означает, что власть не должна быть сильной и требовательной», объясняет Андриевский. Он уверен, что 2018 год должен стать переломным в развитии Молдовы, так как команде лидера Демпартии Влада Плахотнюка предстоит сделать выбор между этими основными сценариями.

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