Стало известно, сколько Россия тратит на армию

Расходы российских властей на оборону выросли до 5,3% от ВВП, или до $69,2 млрд. Таким образом, страна поднялась на седьмое место в мире по милитаризации экономики, пишут Известия со ссылкой на исследование PwC.

Первое место по милитаризации экономики занимает Оман с долей расходов в 16,75% ВВП, второе место заняла Саудовская Аравия (10,41%), третье место у Сирии (8,49%). Соединенные Штаты заняли только 17-е место с показателем в 3,3% от ВВП.

В то же время, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает третье место в мире по объему расходов госбюджета на оборону после США и Китая без привязки к ВВП, сообщает korrespondent.net