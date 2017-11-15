NASA испытало парашют для марсианской миссии. ВИДЕО

NASA провело испытания парашюта, который предназначен для посадки ровера на Марс в рамках миссии, запланированной на 2020 год. Видео было опубликовано на YouTube-канале NASA Jet Propulsion Laboratory.

В видео показано, как в ходе эксперимента на ракете Black Brant IX с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния была запущена полезная нагрузка (измерительная аппаратура и парашют).

А на высоте в 42 километра парашют был развернут. По прошествии 35 минут нагрузка приводнилась в Атлантическом океане, в 54 километрах от острова Уоллопс.

Испытания были признаны успешными. При этом сам парашют, по словам специалистов, является практически точной копией системы, которая была задействована в ходе спуска на Красную планету ровера Curiosity, сообщает korrespondent.net