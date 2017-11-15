Под Харьковом бешеный пес искусал шесть человек

В селе Кругляковка Харьковской области зафиксирован случай бешенства. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Отмечается, что заболела домашняя собака, которую держали на привязи. Прививки от бешенства у нее не было.

По данным санврачей, с 5 по 8 ноября животное покусало шесть человек – хозяйку и ее соседей. А 9 ноября пес умер. Лабораторные анализы подтвердили бешенство, сообщает korrespondent.net

Пострадавшим назначили курс профилактических прививок.

По данным лабораторного центра, с начала года в Харьковской области было уже 87 случаев бешенства у животных. Среди них 34 кота, 20 собак, 15 лисиц, девять енотовидных собак, пять копытных, а также бобер, куница, крыса и летучая мышь. От больных животных пострадали 173 человека.