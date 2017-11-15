Украина усилила охрану границы со Словакией

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы со Словакией с целью противодействия нелегальной миграции. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что на участок Чопского отряда высланы дополнительные резервы пограничного ведомства.

"Сейчас наиболее угрожающие участки госграницы на этом направлении усилили дополнительным персоналом, военной техникой и служебными собаками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничников экипировали самыми современными видами спецтехники.

В Госпогранслужбе отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение лета и осенью 2017 года количество задержанных нелегальных мигрантов увеличилось на 80%.

"Так, если за июнь-ноябрь 2016 года задержан 161 незаконный мигрант, то в этом году цифра достигла 289 задержанных нелегалов", – отмечают пограничники.