Бешеная куница укусила жительницу Сынжерейского района

Бешеная куница укусила жительницу села Дрэгэнешть, Сынжерейского района в ее собственном курятнике. Грызуна удалось поймать, убить и отправить в лабораторию. Анализ показал, что животное было больным. Женщина получает лечение - а вся живность в селе прививается.

"Я сразу поняла, что он болен, его шерстка не блестела, и это меня встревожило. Сразу видно, если животное здорово, а этот с первого взгляда производил впечатление больного", сообщила пострадавшая, Анна Цуценк

Новость всколыхнуло все село. Люди уверены - это все лисы виноваты, и, косвенно, охотники, которые вовремя не отстреливают их.

"Кто разносит заразу, если не животные, тем более, с ними никто не борется. Их надо отстреливать, сократить популяцию, ведь их огромное количество развелось. Прихаодится на ночь все закрывать, а то они устраивают набеги и убивают всю живность."

Это первый случай в районе за последние 2 года.

"Специалисты отреагировали быстро, вакцину поставили 72 животным на дворе госпожи Анны, затем привику от бешенства получили все животные в округе", сообщил глава управления АПБПП, Валерий Голбан.

Другой случай бешенства был зарегистрирован у собаки на днях в селе Тринка, Единецкого района. Животное погибло, хозяева проходят профилактический курс лечения.