Более 30 автомобилей столкнулись в Китае

В Китае в провинции Аньхой сегодня, 15 ноября, произошло крупное ДТП с участием более 30 автомобилей. Об этом сообщила местная противопожарная служба, передает Синьхуа.

Как отмечается, сегодня в 7:50 в оперативный центр противопожарной службы города Фуян поступила информация о том, что на фуянском участке скоростной дороги столкнулись более 30 автомобилей. Четверо из них загорелись.

К 10:30 пожарным удалось справиться со вспыхнувшими на месте аварии возгораниями, пишет korrespondent.net

"По состоянию на 11:00, усилиями пожарных были спасены 17 человек. В настоящее время спасательная операция продолжается, уточняется количество погибших и пострадавших", – сказано в сообщении.

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