Против Вайнштейна подан иск за изнасилование

Актриса подала иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняя его в изнасиловании, передает Reuters. По информации издания, еще одним ответчиком выступит The Weinstein Company - компания, основанная скандальным продюсером.

Сообщается, что интересы актрисы, имя которой пока остается неизвестным, представляет юрист Глория Оллред.

Женщина заявляет, что Вайнштейн изнасиловал ее весной 2016 года. По ее словам, она пришла в отель к продюсеру, чтобы обсудить роль. Однако тот принудил ее к половому акту, пишет korrespondent.net

Желаемая компенсация, которую желает получит женщина, пока также остается неизвестной.

Представитель Харви Вайнштейна уже успел высказаться по данному вопросу, отметив, что его клиент отрицает правдивость слов актрисы.