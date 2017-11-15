Столкновения поездов в Сингапуре: 23 человека пострадали

Более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Сингапура, сообщает в среду телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 человека, сообщает korrespondent.net.

"Служба гражданской защиты Сингапура осведомлена об инциденте рядом со станцией Joo Koon в 08.33 по местному времени. SCDF занимается пострадавшими пассажирами, 23 человека были госпитализированы. Большинство из них имеют незначительные травмы", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Как сообщил сингапурский метрополитен, авария произошла из-за "ошибки".