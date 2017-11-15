В Зимбабве военные арестовали президента

В ночь на среду, 15 ноября, в столицу Зимбабве Хараре введены войска, в городе прогремели три взрыва, а у резиденции президента страны Роберта Мугабе была слышна стрельба, сообщило издание DW.

После этого с обращением к народу выступил генерал-майор Сибусисо Мойо, который заявил, что военные на время берут на себя управление страной. По его словам, военные намерены преодолеть усиливающийся политический, социальный и экономический кризис, а затем передать власть гражданскому правительству.

Также Мойо сообщил, что президент страны Роберт Мугаме, правивший с 1980 года, задержан. Он жив и находится в безопасности.

Военный переворот в стране произошел за год до очередных президентских выборов, которые планировались на лето 2018 года. 93-летний Мугабе планировал участвовать в них и победить. Его 51-летняя супруга Грейс Мугабе утверждала, то если ее муж не доживет до голосования, то все равно победит - "трупом".

Мугабе де-факто является диктатором в Зимбаве с 1980 года, де-юре - президентом и премьером в одном лице с 1986 года. Он считается старейшим главой страны на земле, который выполняет свои обязанности по сей день, сообщает korrespondent.net

Мугабе известен своей привычкой "дремать" на долгих и утомительных официальных встречах и переговорах. Последний случай - генеральная ассамблея ООН. Пресс-служба президента постоянно оправдывает его, указывая, что Мугабе не спит, а бережет зрение.

Также Мугабе известен тем, что установил 3,8-метровый каменный памятник самому себе. Над статуей местный скульптор Доминик Бехура работал шесть месяцев.

Статуя изображает 92-летнего Мугабе в очках и с усами, его рука поднята и сжата в кулак, наподобие Супермена. Скульптура напоминает персонажей из комиксов или мультиков, хотя сам президент остался доволен изображением себя.

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