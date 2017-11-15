Австралийцы поддержали легализацию однополых браков

Более 60% жителей Австралии проголосовали за легализацию однополых браков в стране. Об этом свидетельствуют данные национального опроса, опубликованные на сайте Australian Bureau of Statistics (ABS).

В ходе опроса гражданам Австралии предложили ответить, поддерживают ли они возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили однополым парам вступать в брак. По результатам проведенного исследования, 61,6% опрошенных поддержали эту инициативу, а 38,4% высказались против, сообщает korrespondent.net

Всего в опросе приняли участие более 12,7 млн австралийцев, или 79,5% от 16 млн избирателей в стране.

"Высокий показатель участия намного превосходит ожидания", – заявил специалист по статистике Дэвид Калиш.

Ожидается, что теперь соответствующий законопроект появится на рассмотрении в парламенте Австралии.