В Германии обыскивают офисы Volkswagen

Прокуратура проводит обыски в офисах высшего руководства крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Welt.

Отмечается, что подозрение вызвала чрезвычайно большая оплата труда главы совета директоров Бернда Остерлоха, сообщает korrespondent.net

"В обыске наряду с прокурорами также приняли участие должностные лица налоговых органов. В своих рабочих помещениях были опрошены начальник отдела кадров Карл-Хайнц Блессинг и финансовый директор Франк Виттер", – говорится в сообщении.

Напомним, полгода назад прокуратура Брауншвейга сообщила, что начала расследование в связи с возмещением расходов на деятельность директоров. Volkswagen при этом заверил, что зарплата Остерлоха всегда отвечала требованиям Конституции.

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