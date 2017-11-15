Полицейская машина протаранила Lexus в Харькове. ВИДЕО

В Харькове 14 ноября полицейский автомобиль Toyota Prius протаранил Lexus. Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова, передает Status quo.

Как отмечается, полиция начала служебное расследованию относительно инспектора, который находился за рулем служебного автомобиля.

По предварительной информации, патрульный экипаж направлялся на вызов из-за грабежа. Однако во время движения по Салтовскому шоссе сотрудник патрульной полиции не придерживался безопасной дистанции из-за чего и столкнулся с автомобилем Lexus, пишет korrespondent.net

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На водителя служебного автомобиля был составлен административный протокол, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

https://www.youtube.com/watch?v=eewDXX7yYtk