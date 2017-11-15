Renault представила обновленный кроссовер Duster

Компания Renault представила кроссовер Duster второго поколения. Автомобиль построен на модернизированной платформе B0 и имеет довольно много отличий от предшественника, передает NDTVAuto.

Новинка увеличилась в габаритах, получила более рельефный капот, видоизмененные задние фонари и другие обновления.

Производитель отмечает, что автомобиль отличается большей безопасностью и комфортом, а также технологическими новшествами, пишет korrespondent.net

Касательно моторной гаммы сообщается, что будут доступны два бензиновых и пара дизельных моторов. 1.6-литровым укомплектуют версии с передним и полным приводами, в сочетании с "механикой" или вариатором (только для монопривода).

Также будет в наличии 1,5-литровый турбодизель dCi с двумя степенями форсировки - на 90 л.с. (только передний привод и МКПП) и на 110 л.с. (передний и полный привод).

Ожидается, что автомобиль начнут продавать в начале будущего года.