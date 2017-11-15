Россиянин выгуливает леопарда во дворе дома. ВИДЕО

В Сети появилась видеозапись, на которой показано, как житель Нижнего Новгорода выгуливает своего леопарда. Ролик опубликован на сайте Уoutube.

По словам замгендиректора домоуправляющей компании Сормовского района города Олега Пикунова, судя из видеозаписей с камер уличного наблюдения, молодой человек выгуливает дикого зверя на поводке, без намордника. Делает он это около в 11 часов и после 16, в том числе на детской площадке на придомовой территории – там были замечены следы хищника.

"В первую очередь нас беспокоит вопрос безопасности местных жителей. К тому же мы интересуемся санитарными условиями, в которых содержится леопард, есть ли у животного прививки", – сказал Пикунов.

Пикунов направил информацию по данному факту в полицию.

Сам владелец леопарда заявил местным телеканалам, что животное живет у него с рождения и не представляет угрозы.