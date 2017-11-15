Гулять — так по крупному: на Закарпатье пьяные депутаты устроили драку. ВИДЕО

В селе Плоское на Закарпатье в ресторане Золотое руно словесная перепалка между местными депутатами переросла в драку с угрозами применить оружие. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По рассказам очевидцев, в заведении проходило празднование детского дня рождения, который посетили два местных депутата от партии Видродження – Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Шар (сельсовет).

Как отмечается, конфликт завязался на почве личной неприязни депутатов, которые отдыхали в заведении. После чего видродженцы полезли в драку и угрожали винтовкой, пишет korrespondent.net