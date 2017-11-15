Трое столичных жителей задержаны по подозрению в наркоторговле

Троих жителей столицы задержали по подозрению в наркоторговле.

Во время обысков в их квартирах на Рышкановке полицейские обнаружили самодельные устройства для потребления наркотиков, а также пакеты с веществами, предположительно, наркотиками.

Вещество отправят на экспертизу. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.





