Титановый суперкар за 2,5 млн. евро показали на автосалоне в Дубае. ВИДЕО

Автомобиль Icona Vulcano Titanium с корпусом из титана и углеродного волокна представлен на автосалоне в Дубае.

Суперкар весом 1.6 тонны разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, способен развивать скорость 355 километров в час, обладает двигателем объемом 6, 1 л и мощностью 679 л.с.

Машина изготовлена вручную, ее стоимость составляет около 2,5 миллионов евро, что делает Vulcano Titanium одним из самых дорогих в мире автомобилей, пишет РИА Новости

По словам разработчиков, источником вдохновения при создании суперкара для них послужил самолет Lockheed SR-71 Blackbird.

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