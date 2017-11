Присутствующий на банкете журналист Пол Твин опубликовал видео в Twitter. На кадрах видно, что Мэй резко отводит голову назад, а затем начинает смеяться.

Как отмечает Evening Standard, это не первый раз, когда хорошая реакция спасает британского премьера от травм. В июне, после выборов в парламент, Мэй таким же образом увернулась от церемониальной трости, пишет

РИА Новости

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что опасения премьера были беспочвенны: и трость, и булава находились от нее на безопасном расстоянии.





The PM thought she was going to get knocked out by the Mace at the Guildhall tonight pic.twitter.com/ApIIMbvntf