В американском штате Огайо произошла стрельба в баре: два человека погибли

Стрельба произошла в среду в баре города Уортингтон в штате Огайо, два человека погибли, один ранен, сообщает телеканал NBC4i.

По данным телеканала, стрельба произошла в среду ночью в одном из местных баров. Полиция подтвердила гибель двух человек, третий пострадавший был доставлен в больницу, его состояние неизвестно.

Как сообщает телеканал, пока никто не задержан, полиция изучает место преступления, сообщает РИА Новости

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