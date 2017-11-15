Наводнение в Греции: погибли три чловека

Наводнения, вызванные сильными ливнями в окрестностях Афин, привели к гибели трех человек, пишет газета Kathimerini.

Ранее СМИ сообщали, что шторм обрушился на острова в восточной части Греции в понедельник. Во вторник власти ввели режим чрезвычайного положения на острове Сими, где из-за стихии были повреждены жилые постройки и нарушено электроснабжение, сообщает РИА Новости

Множество людей не могут покинуть свои дома и автомобили из-за нахлынувшей воды. Власти получили не менее 340 сообщений с просьбами о помощи от людей, терпящих бедствие. Вода затопила автодороги. В условиях бедствия школы в регионе отменили занятия.





