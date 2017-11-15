В Мексике устроили самосуд над ворами

Страшный самосуд учинили жители одного из поселков в мексиканском штате Оахака над тремя пойманными ворами: их облили бензином и подожгли.

По словам генпрокурора Оахаки Рубена Васконселоса Мендеса, в результате расправы один бандит скончался, двое остальных находятся на грани жизни и смерти, один из них — подросток 16 лет.

Власти уже вычислили и задержали двух подозреваемых в причастности к самосуду, пишет РИА Новости







