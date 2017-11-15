На Турцию обрушился сильный шторм: десятки пострадавших

В турецкой провинции Анталия из-за сильного шторма пострадали не менее 38 человек, сообщает Синьхуа.

Сильный ветер срывал крыши с домов, ломал деревья, разрушал стены зданий вдоль побережья, в результате чего многие люди получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии, сообщает korrespondent.net.

Крупный град и сильный ливень повредили сельскохозяйственные угодья, теплицы и автомобили в районах Анталии Финике, Каш, Демре, Кумлуджа и Кемер.

Произошли отключения электроэнергии.