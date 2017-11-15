Во Вьетнаме построят «высотный лес»

Архитектурное бюро Ole Scheeren представило проект высотки Empire City. Здание, которое планируют построить в Хошимине (Вьетнам), будет достигать 333 метров и станет самым высоким в стране. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Inhabitat.

На фасаде здания предусмотрены специальные места для тропических растений, из которых создадут «высотный лес». Предполагается, что в башне будет размещаться гостиница, торговые точки, офисы и апартаменты. Сроки строительства пока не определены, пишет lenta.ru.

Осенью 2016 года в Тайбэе появилась башня Agora Garden — эко-небоскреб, способный поглощать углекислый газ. Небоскреб спроектирован архитектурным бюро Vincent Callebaut Architectures. По задумке авторов проекта, на каждом этаже здания будут высажены кустарники и деревья, за счет чего башня сможет поглощать вредные выбросы в объеме до 130 тонн в год.