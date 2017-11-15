Торговля рабами на ливийском рынке попала на видео

Работа одного из подпольных рынков рабов в Ливии попала на видео. Запись опубликована телеканалом CNN.

«800, 900, 1000, 1100, продано за 1200 (ливийских динар, примерно 800 долларов США)», — говорит за кадром ведущий аукциона.

Один из мужчин, которого продали, вероятно, нигериец, уточняет CNN. Судя по закадровому комментарию, его выставили на продажу как «крупного сильного мужчину, пригодного для работы на ферме».

О существовании рынков рабов в Ливии в апреле сообщила Международная организация по миграции. По ее данным, в неволе содержатся сотни людей, пишет lenta.ru