До десяти лет хотят увеличить срок действия биометрического паспорта

Срок действия биометрического паспорта могут увеличить до десяти лет. С такой инициативой выступили депутаты ДПМ.



"Таким образом люди будут тратить меньше денег на оформление паспортов", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.



По-другому предлагают оформлять и удостоверение личности. Депутаты-демократы предлагают исключить информацию о группе крови.



"На сегодняшний день указание группы крови в удостоверении личности не актуально. Медицинские учреждения обычно не берут в расчет эти данные, а в случае необходимости сами делают эти анализы", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.



Этот факт подтвердила пресс-секретарь Института скорой помощи Диана Бланару. Мнения людей по этому поводу разделились.

Депутаты ДПМ предложили пересмотреть и необходимость подписи в документах для детей старше десяти лет.





"Обязательной будет подпись только с 14-летнего возраста. Для детей младше 14 лет будет предусмотрен специальный символ", - глава управления Агентства публичных услуг Стелиан Горинчой.



