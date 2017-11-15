Молдавские производители ягод получат финансовую поддержку от FAO

Сельские районы Молдовы и производители ягод получат поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это предусматривают соглашения по двум проектам на $800 тыс., подписанные накануне в Кишиневе министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василием Быткой и представителем FAO в Молдове Раймундом Йеле (Raimund Jehle).

Как передает «ИНФОТАГ», министр сказал, что первый проект с бюджетом в $458 тыс. направлен на обучение фермеров. В рамках проекта будут подготовлены брошюры с информацией для производителей ягод о способах защиты, повышения качества и объемов урожая. Также будет создано несколько показательных ягодников, где сельхозпроизводители смогут на практике понять, как работают инновационные технологии.



Представитель FAO в Молдове сообщил, что второй проект с бюджетом в $363 тыс. будет способствовать наращиванию потенциала в области сельского хозяйства и политики по развитию сельских районов. Предстоит идентифицировать три района, где запустят пилотные проекты по внедрению плана развития сельской местности.



«Хочу отметить, что Молдова является первой страной, в которой FAO внедряет эти два проекта, рассчитанных на два года, одновременно. Надеюсь, они позволят РМ достичь устойчивого развития», - сказал Йеле.