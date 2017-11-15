Андриан Канду и директор ЕБРР обсудили приотритеты новой стратегии банка

Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду провел сегодня встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсисом Малижем. На встрече стороны обсудили финансируемые банком проекты и приоритеты новой стратегии учреждения в отношениях с нашей страной.

Андриан Канду в ходе встречи отметил, что парламент продолжит работать над укреплением финансово-банковского сектора страны и институциональных способностей Национального банка Молдовы, а также над улучшением законодательной базы в этой сфере, сообщает moldpres.md.

В свою очередь, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж приветствовал тот факт, что парламенту удалось в последнее время принять ряд законодательных актов, призванных улучшить нормативную базу финансово-банковской сферы и привлечь иностранные инвестиции в данный сектор.

В контексте Франсис Малиж приветствовал и то, что румынский банк Transilvania выразил желание приобрести пакет акций Victoriabank. Это первый с 2007 года случай, когда иностранный инвестор появляется на финансовом рынке Республики Молдова. Соответственно, банк Transilvania и ЕБРР будут мажоритарными акционерами банка Victoriabank.

До настоящего времени ЕБРР финансировал 116 проектов в Молдове, общая стоимость которых превышает миллиард евро. Сейчас ЕБРР внедряет в нашей стране проекты на общую сумму в 478 млн. евро, из которых 69% - инфраструктурные проекты, 13 – энергетические, 10% - промышленные, торговые и сельскохозяйственные и 8% - в сфере финансов.

ЕБРР входит в список пяти самых крупных партнеров по развитию нашей страны.