Кабмин инициирует переговоры с Германией о реадмиссии граждан нашей страны

Кабинет министров сегодня принял постановление об инициировании переговоров с Германией по применению упрощенной процедуры для реадмиссии молдавских граждан. Это позволит компетентным органам ФРГ выдавать европейские документы для репатриации незаконно находящихся в стране молдавских граждан.

Как сообщает МОЛДПРЕС, административное соглашение о реадмиссии молдавских граждан будет обсуждаться Министерством внутренних дел Республики Молдова с Министерством внутренних дел Германии и Министерством иностранных дел ФРГ.

«Принимая во внимание новые угрозы и вызовы на международной арене, особенно в области нелегальной миграции, данное соглашение позволит репатриировать молдавских граждан, незаконно находящихся в Германии, по упрощенной процедуре», - говорится в информативной записке МВД РМ.

Европейский проездной документ типа Лессе-Пассе (упрощенная процедура) в соответствии с нормативными актами Европейского парламента и Европейского совета будет выдаваться по упрощенной процедуре только в том случае, если будет доказано гражданство Молдовы.

Компетентные органы Республики Молдова, в случае возникновения сомнений относительно молдавского гражданства того или иного лица, будут оспаривать его репатриацию. Передача людей будет осуществляться через КПП «Международный аэропорт Кишинэу». Стороны договорились, что в рамках чартера будут репатриированы не более 150 человек, из которых максимум 80 человек, идентифицированных по упрощенной процедуре.