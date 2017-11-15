Республика Молдова присоединилась к Европейскому совету по моде (European Fashion Council – EFC). О перспективах этого присоединения рассказали сегодня на пресс-конференции председатель Ассоциации патронатов легкой промышленности (APIUS) Александра Кан и представители стратегических партнеров.
«Статус членов EFC позволяет компаниям индустрии моды нашей страны участвовать в специализированных мероприятиях, организованных в государствах-членах, а также привлекать к участию общественность, партнеров, профессионалов, инвесторов и оптовых покупателей из разных стран», - сказала Александра Кан.
В этой связи она отметила бренд «Din Inima», основной продукт ассоциации, запущенный в партнерстве с Проектом по повышению конкурентоспособности при поддержке ЮСАИД и правительства Швеции, а также Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO). Этот бренд уже хорошо известен в мире, он открыл много возможностей для отечественной легкой промышленности, пишет moldpres.md
В свою очередь, директор Проекта по повышению конкурентоспособности Дойна Нистор назвала присоединение к EFC достижением, которое поддержит усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономики в области легкой промышленности, в частности одежды, обуви и аксессуаров. «В этой области мы уже можем говорить об успехе, поскольку больше экспортируется, чем импортируется, созданы рабочие места, у отрасли есть будущее, она привлекательна для инвесторов и зарубежных рынков», - уточнила Нистор.
Европейский совет по моде был основан в 2007 году и включает 26 государств-членов вместе с Молдовой, которая присоединилась к организации 6 ноября. Легкая промышленность нашей страны насчитывает около 400 предприятий, на которых трудятся более 23 тысяч работников и которые производят 17,4% молдавского экспорта. Ассоциация патронатов легкой промышленности включает 102 предприятия по выпуску одежды, обуви, изделий из кожи и аксессуаров, многие из которых являются частью бренда «Din Inima», поддерживаемого ЮСАИД, правительства Швеции и MIEPO.
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