Андриан Канду: проект ввода в Конституцию европейского вектора появится в течение нескольких недель

Проект ввода европейского вектора в Конституцию Республики Молдова появится через 2-3 недели, сообщил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Loc de dialog” на Радио Молдова.

По словам главы парламента, была сформирована рабочая группа из депутатов нескольких парламентских фракций, которые обсуждают вопрос с экспертами в области конституционного права и внешней политики. Срок внесения проекта на обсуждение установлен на конец ноября.

„Остались практически 2-3 недели, в течение которых рабочая группа должна представить проект. Мы не останавливались в реализации этой идеи. Идея, я считаю, хорошая, она свяжет юридические и конституционные аспекты неизбежного развития страны, а именно - пути европейской интеграции”, - заявил глава законодательного органа.



По словам Андриана Канду, это не просто политический ход, это будет иметь и юридические последствия. Если удается изменить Конституцию, все государственные институты и все чиновники будут разрабатывать политики, которые будут проводиться таким образом, чтобы Республика Молдова приблизилась как можно быстрее и как можно качественнее к модели развития Европейского союза, пишет IPN.



В то же время, Андриан Канду отметил, что обсуждается необходимость некоторых изменений в основной закон государства в области юстиции и с представителями Венецианской комиссии и с официальными представителями ЕС.

„В парламент должен поступить проект закона, утвержденный уже правительством, связанный с изменением состава Высшего совета магистратуры или об исключении абсолютного иммунитета в пользу функционального иммунитета для судей”, - сообщил председатель парламента.