Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег

Специалисты Государственной гидрометеорологической службы снова обещают снегопады и мокрый снег. На этот раз на следующей неделе. Первые снежинки в этом сезоне могут появиться в понедельник в северной части страны.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, на севере республики ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега в понедельник, вторник и среду.

В центральных районах страны в понедельник пройдут слабые дожди. Осадки в виде снега и мокрого снега метеорологи обещают на вторник и среду.

На юге Молдовы в понедельник и вторник будут идти дожди. Снег и мокрый снег выпадут в южных районах в среду, пишет point.md

Дожди также ожидаются на этой неделе в воскресенье. В конце недели температура воздуха снизится до +6... +8 градусов в дневное время суток.

В первые дни следующей недели, когда начнутся осадки, дневные минимумы температуры воздуха понизятся до 0... +2 градусов.