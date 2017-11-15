Блогер: Сильвии Раду по силам пост и.о. мэра столицы

Сильвии Раду по силам пост и.о. мэра столицы, а не всякий человек, у которого есть капитал, обязательно аферист. Об этом пишет в своем блоге Иванка Плат, комментируя подозрения, посыпавшиеся на нового человека в политике.

Как отмечает автор, на тему доходов и активов Раду появилась масса статей в желтой прессе, при этом мало кто изучил биографию чиновницы, а для этого достаточно было бы заглянуть в Википедию.

"Оказалось, что у Сильвия Раду не одно высшее образование: юриспунденция, иностранные языки и международные отношения. По-моему, вполне достаточно, для того чтобы осилить пост. ... При этом у этой красавицы полная семья, что немаловажно для человека идущего в политику, особенно для женщины", - пишет Иванка Плат.

При этом автор обращается к личности другой известной женщины в молдавской политике - лидеру PAS Майе Санду, отмечая, что она ведет себя как "человек, которому любым путем необходимо дорваться до власти".