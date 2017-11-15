За три дня 50 водителей маршруток получили штрафы

Дорожные инспекторы усилили проверки столичных маршруток. За три дня составили 50 протоколов за превышение допустимого числа пассажиров. Водителям выписали по 750 леев штрафа и по три штрафных пункта.

Проводили проверки в часы пик. Рейды нацелены на снижение числа аварий с участием пассажирских микроавтобусов и борьбу с кражами в маршрутках.



В столице за последние девять месяцев в ДТП попал 31 рейсовый микроавтобус. Пострадали 56 человек.

В прошлом году за этот же период зарегистрировали 37 аварий с участием маршруток. В них два человека погибли и 90 пострадали.







