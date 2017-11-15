NASA показало аэроснимки гигантского айсберга Антарктиды. ФОТО

Представители NASA показали снимки гигантского антарктического айсберга - некогда части ледника Ларсен С. Он является одним из наиболее массивных айсбергов, известных в истории, передает Mashable.

Известно, что айсберг, получивший название A-68, откололся от ледника в период с 10 по 12 июля этого года. Несмотря на то, что он уже успел стать несколько меньше в своих размерах, он по-прежнему остается гигантским.

Снимки, обнародованные NASA, впервые демонстрируют айсберг с такого близкого расстояния. До настоящего времени все снимки, на которых он был запечатлен, были сделаны со спутника.