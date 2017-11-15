ДТП в Бричанском районе: три человека доставлены в больницу

В Бричанском районе произошло серьезное ДТП. Трое пострадавших были срочно доставлены в больницу после того, как в автомобиль, на котором они ехали, сбоку врезалась другая машина.

Авария произошла 15 ноября, в первой половине дня в населенном пункте Ширэуць.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Бричень, Алены Булгарь, 30-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и начал съезжать с трассы. В это время в него врезался другой автомобиль, 70-летний водитель которой ехал соблюдая ПДД.

Водитель автомобиля BMW и два его пассажира в возрасте 40 и 62 лет были доставлены в больницу с различными травмами.

Патрульные инспекторы расследуют дело, чтобы определить, кто виновен в столкновении.

Водитель, который стал виновником аварии, будет наказан в зависимости от тяжести травм пострадавших, пишет point.md