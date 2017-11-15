Мужчина пытался изнасиловать 13-ти летнюю девочку в Тараклийском районе

Сотруднику пограничной полиции удалось предотвратить попытку изнасилования несовершеннолетней и бегства подозреваемого.

Как сообщает пограничная полиция, вечером 14 ноября 2017 года, инспектор погранпоста "Валя-Пержей" услышал крики и призывы о помощи.

Пограничник применил силу, чтобы спасти несовершеннолетнюю от 38-летнего насильника.

Завидев представителя органов правопорядка, мужчина попытался убежать и скрыться, воспользовавшись темнотой.

Вскоре, примерно в 500 метрах от места преступления он был схвачен, пишет point.md.

Об инциденте было немедленно доложено в инспекторат полиции Тараклии, который займется дальнейшим рассмотрением дела и принятием необходимых юридических мер.

Девочке-подростку, которую мужчина пытался изнасиловать, всего 13 лет.

В то же время выяснилось, что задержанный является бывшим заключенным, который отбывал наказание в период с 2004 по 2012 и с 2012 по 2017 годы за аналогичные преступления.