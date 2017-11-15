Раскрыта мошенническая схема на столичных АЗС

По 10 тонн топлива крали ежемесячно несколько работников АЗС. Обманывать клиентов помогали установленные на бензоколонки самодельные электронные устройства. С каждых 20 литров отпущенного горючего мошенникам доставалось 600 граммов.



Водители недополучали по пять процентов топлива, а ущерб каждой из пострадавших автозаправочных станций составил почти 120 тысяч леев в месяц.



Обнаружил мошенничество администратор одной из АЗС. Полиция следила за ворами пять месяцев. В ходе обысков у нечистых на руку работников нашли устройства, с помощью которых осуществлялись кражи, и записи с подсчетами незаконной выручки.



Подозреваемые вину признали. Открыто уголовное дело. В период следствия мошенники будут находится на свободе. Им грозит до шести лет тюремного заключения.



