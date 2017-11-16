Курение по-прежнему является одной из основных причин смертности в Молдове. Ежегодно из-за болезней, вызванных этой пагубной привычкой, умирают примерно шесть тысяч человек.
Сегодня в мире отмечается Международный день отказа от курения.
За девять месяцев этого года инспекторы выписали нарушителям антитабачного закона штрафов на сумму более 750 тысяч леев.
Курение по-прежнему является одной из основных причин смертности в Молдове. Ежегодно из-за болезней, вызванных этой пагубной привычкой, умирают примерно шесть тысяч человек.
Сегодня в мире отмечается Международный день отказа от курения.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei