Определились все участники ЧМ-2018

Определился последний участник чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. В последней встрече отборочного этапа 32-ю путевку разыграли между собой Перу и Новая Зеландия.

Сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче со счетом 2:0 и гарантировала себе участие в турнире.

В первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018 ни Перу, ни Новая Зеландия голов не забили.

Теперь стали известны все 32 страны-участницы финальной части чемпионата, отмечает ВВС.

По итогам стыковых матчей право поехать на ЧМ потеряли, среди прочих, сборные Италии, Ирландии, Греции и Гондураса.

Кроме того, по итогам отборочного турнира еще несколько традиционных участников чемпионата, в том числе Нидерланды и Чехия, не смогли попасть даже в стыковые матчи. Также это не удалось Украине.

Россия как принимающая страна автоматически получила место в финальной части и попала в первую корзину жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.