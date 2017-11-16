На депутата Верховной Рады Украины завели дело за сепаратизм

Заявление депутата от Оппозиционного блока Евгения Балицкого о возможности покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом – Мелитополем (Запорожская область) расследует Служба безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, совершенном представителем власти (ч.2 ст. 110 УК Украины).

Расследование поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

В свою очередь сам Балицкий считает, что обвинения против него безосновательны и надуманы.

"В моих словах не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистские заявление Дмитрия Корчинского, который открыто заявил, что украинцам нужно разъединяться. Причем сказано это было в ответ на мой призыв к объединению", – цитирует депутата пресс-служба Оппозиционного блока.

13 ноября Балицкий в вечернем эфире телеканала 112.Украина заявил о возможности отделения территории округа, который он представляет, передает korrespondent.net.