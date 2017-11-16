Наводнение в Афинах унесло жизни 15 человек

Наводнения в окрестностях Афин, вызванные сильными ливнями, привели к гибели уже 15 человек – десяти мужчин и пяти женщин. Как сообщает издание Ekathimerini, 13 человек были найдены в городке Мандра.

Большинство погибших были обнаружены в затопленных домах или во дворах. Кроме того, 17 человек получили травмы.

Больше всего от наводнения пострадали города Мандра и Неа Перамос, где много незаконной застройки и плохая система отвода сточных вод.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сильные дожди в регионе не прекратятся, передает korrespondent.net.