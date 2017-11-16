Сильвия Раду провела прием жителей столицы

Врио примара Сильвия Раду принимала жителей столицы, которые делились своими нерешёнными проблемами. За один день она, вместе с руководителями нескольких управлений, выслушала жалобы семи человек.

"Есть проблемы со строительством и с выделением мест для торговли. Я чувствую, что диалог отсутствовал ранее", сообщила врио мэра столицы, Сильвия Раду.

Первыми посетителями стала группа жителей дома на Буюканах. Они два года сопротивляются строительству 11 этажного здания по улице Белинского 4.

"Наше терпение лопнуло, когда начали работы по сносу и строительству. В шести близ расположенных домах появились большие трещины", сообщил житель столицы, Михай Балан.

"Надо встретиться с подрядчиком и с владельцами здания, изменить проект так, чтобы устроил все стороны", сообщила врио мэра столицы, Сильвия Раду.

Жители столицы надеются, что наконец местные власти их услышат.

Чтобы записаться на прием к врио генпримара необходимо обратиться в управление переписки, петиций и приема населения примэрии. Раду будет принимать граждан дважды в месяц, во вторую и четвертую среду каждого месяца, с 8.00 до 12.00.