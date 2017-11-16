Гигантскую озоновую дыру показали на видео

Международная группа климатологов в течение последних тридцати лет вела наблюдения за озоновым шаром Земли, передает Европейское космическое агентство. В итоге ученые представили анимационный ролик, в котором показали гигантскую озоновую дыру, расположенную над Антарктидой.

По словам ученых, содержание озона в атмосфере Земли до 1997 года снижалось, однако после начало расти. По их словам, данное явление связано с сокращением выбросов в атмосферу фторхлоруглеводородов.

Сообщается, что ученые получают данные о состоянии озонового слоя с семи европейских и американских спутников. А в ролике использована информация, полученная с пяти, передает korrespondent.net.