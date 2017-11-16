Австралийский дипломат разбился насмерть, играя в игру "на доверие"

Австралийский дипломат в США упал с балкона и разбился насмерть, играя в игру "на доверие", сообщает газета New York Post.

Младший сотрудник миссии Австралии при ООН Джулиан Симпсон (Julian Simpson) вышел на балкон своей квартиры в Нью-Йорке на Манхеттене с одним из гостей, приглашенных на вечеринку. Сев на перила балкона, дипломат сказал приятелю, что может доказать, как доверяет ему. Симпсон откинулся назад и, потеряв равновесие, упал с седьмого этажа. Мужчина не успел его поймать, пишет РИА Новости

Тело 30-летнего дипломата было доставлено в одну из местных больниц, где медики засвидетельствовали смерть. Полиция проводит расследование инцидента.

Как сообщает телеканал Seven Network, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил соболезнования родным и близки погибшего.







