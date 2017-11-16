В Бразилии лошадь "посадили в тюрьму" за порчу автомобиля. ВИДЕО

В Бразильском штате Сержипи "арестовали" лошадь после того, как она повредила машину. Об этом сообщает портал Globo.

Как отмечается, хозяин лошади Уильямс Фрасишку душ Сантуш прогуливался с животным, когда к ним подошли несколько человек, желающих прокатиться. Хозяин не был против, но лошадь испугалась одного из незнакомцев и случайно лягнула автомобиль. К месту происшествия прибыл полицейский и забрал животное в полицейский участок, пишет РИА Новости

"Когда я пришел в полицейский участок, лошадь была в клетке, как будто она была каким-то преступником. Ее не кормили, не поили и посадили в тесную конуру, где невозможно двинуться. Я отнес ей ночью еду, но сегодня утром мне не разрешили ее покормить", — посетовал Сантуш.

Сообщается, что лошадь освободили на следующий день после задержания, когда хозяин взял ответственность за причиненный ущерб.





